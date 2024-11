Fábio Porchat inicia nova batalha judicial contra companhia aérea

O apresentador Fábio Porchat não esconde do público sua paixão por viajar. Parece, no entanto, que o artista não vem tendo experiências muito boas com importantes personagens de suas andanças: as companhias aéreas. Em primeira mão, a coluna Fábia Oliveira conta a mais nova batalha judicial envolvendo o apresentador e a Azul Linhas Aéreas.

Na ação, o humorista alega ter comprado passagens para uma viagem de cunho profissional. Em sua rota, Porchat deixaria a cidade de São Paulo com destino à Brasília. Mas, segundo o ator e apresentador, o voo foi cancelado sem explicações e mediante a entrega de um documento formal padrão em situações do tipo.

Na Justiça, Fabio Porchat pede R$ 2,4 mil gastos com as passagens, além de R$ 10 mil por danos morais.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9 Fabio Porchat brinca ao recriar foto antiga: “Harmonização facial” Reprodução/Instagram 2 de 9 O comediante Fábio Porchat Iude Richele 3 de 9 Fábio Porchat é o apresentador do programa Que História é Essa, Porchat? TV Globo/Reprodução 4 de 9 Além de humorista, Porchat é roteirista e apresentador Reprodução/Instagram 5 de 9 O humorista realizou teste na sexta-feira (5/3) Reprodução/TV Globo 6 de 9 O apresentador é muito bem visto na Globo Reprodução / Twitter 7 de 9 Fabio Porchat 8 de 9 O humorista comanda o Que História é Essa, Porchat? Reprodução/Instagram 9 de 9 Fabio Porchat Reprodução/Instagram

Em sede de defesa, a Azul afirmou que o humorista não chegou a sofrer prejuízos com o episódio. A companhia informou que o cancelamento do voo se deu por conta de problemas técnicos na aeronave.

Ainda segundo a Azul, Fábio Porchat não aceitou nenhuma reacomodação oferecida e optou por cancelar a viagem. A companhia afirma ter efetuado o reembolso referente ao valor e diz que o humorista não comprovou ter suportado gastos quando o cancelamento ocorreu.

A Azul disse, ainda, que Fábio não demonstrou ter perdido algum compromisso após o problema com o voo. A defesa foi apresentada no processo em outubro deste ano.

A coluna segue atenta às novidades da briga. Vale lembrar que esse não é o primeiro processo movido pelo humorista contra uma companhia aérea. Em primeira mão, está colunista que vos escreve contou que, junto de seu pai, Fábio Porchat teve outra batalha, dessa vez contra uma cia estrangeira.