Fábio Porchat relembra momento inusitado com ator pelado em cena

Além de ouvir as histórias de outras celebridades, Fábio Porchat também costuma dividir suas experiências com o público. No Que História É Essa Porchat?, o humorista contou sobre a vez em que acabou caindo de gaiato em uma peça.

Na época, como revelou, ele havia ido assistir a uma adaptação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, no Teatro Oficina, em São Paulo. “No meio da confusão, o ator me puxa para a cena, abaixa a calça, fica pelado, deita, o dinheiro está em uma camisinha dentro do ânus do rapaz e ele vira para mim e fala: ‘Tire do cofre’’, relembrou.

