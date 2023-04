Fábio William promete dizer nome do responsável por demissão da Globo

O jornalista Fábio William, enfim, criou uma conta no Instagram. O jornalista, que mantinha uma vida discreta e longe dos holofotes, publicou um vídeo em sua página oficial e prometeu revelar o nome do responsável por sua demissão da TV Globo, anunciada no último dia 5.

“Olá, pessoal, olha eu aqui de novo. Para quem é novo nisso [no Instagram] até que eu não demorei. Primeiro para agradecer… menos de 24 horas depois de criar o Instagram, muita gente me seguindo. Eu estou realmente muito surpreso com tudo isso”, comemorou ele.

Em seguida, Fábio William falou sobre o “responsável por sua demissão da Globo”, e disse que vai revelar o nome da tal pessoa em breve:

“Eu tenho observado muita gente mandando mensagens e eu tomei uma decisão hoje. Eu vou dizer quem é o responsável pela minha demissão. Quero deixar meu agradecimento a empresa, a TV Globo, aos 26 anos e meio na casa.”

“Mas tem uma pessoa que é responsável por tudo isso que está acontecendo e o que virá acontecer na minha vida. Essa pessoa é a responsável pela minha demissão, por tudo que está acontecendo, e eu vou revelar”, finalizou ele, prometendo que voltaria para sua página oficial em breve para encerrar o mistério.