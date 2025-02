A fábrica de óleo lubrificante da Moove atingida por um incêndio de grandes proporções estava inoperante neste sábado, 8, segundo a companhia. A empresa informou, ainda, que o incêndio ocorreu próximo a uma das linhas de produção da unidade, que fica na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e que não teve vítimas.

O fogo teve início às 12h36, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, e ainda está sendo combatido por 67 militares, de 15 quartéis.

Ao todo, a Moove – braço de lubrificantes do Grupo Cosan, que detém 70% das ações da companhia – tem seis fábricas.

Hoje, a Moove tem capital fechado, diferente da Cosan. No ano passado, a empresa tentou chegar à bolsa, em uma operação nos Estados Unidos. A empresa tinha a intenção de movimentar US$ 400 milhões na operação, mas a tentativa foi abortada em outubro em meio a propostas abaixo do esperado.

O Broadcast mostrou no fim do ano passado que a companhia planejava deixar para o segundo semestre de 2025 a retomada de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no exterior.

O post Fábrica da Moove atingida por incêndio não operava neste sábado; fogo é combatido apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.