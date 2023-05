Fabrício Bulhões vence o Circuito Tivoli Triple Crown de surfe

O surfista Fabrício Bulhões conquistou o título de supercampeão do Circuito Tivoli Triple Crown, torneio disputado em Praia do Forte. Neste domingo (30), último dia de prova, ele superou Ayrton Dylan, Erik Moraes e Júnior Camarão, respectivamente, e ficou com a taça.

Bulhões repetiu o feito que havia conseguido na segunda bateria, quando também levou a melhor na praia de Catinguiba. Na primeira etapa, ele ficou com o segundo lugar.

No último dia de disputa da competição, o título do torneio estava entre Fabrício Bulhões e o experiente Bino Lopes, campeão brasileiro em 2015. Os dois chegaram empatados em pontos, mas Bino caiu nas quartas de final.

“Estou muito feliz com esse começo de temporada. As coisas têm acontecido e estou muito focado para isso”, celebrou Fabrício.

Entre os amadores, Gabriel Guerreiro, de 17 anos, foi o grande destaque. Ele venceu a prova na sub-18 e ficou em quarto na local (vencida por seu irmão, Pedro). Surfista de Salvador, Catarina Lorenzo ficou com o título na categoria feminino.

Confira os resultados da 3ª etapa do Tivoli Triple Crown

Profissional

1) Fabrício Bulhões (CAMPEÃO DO CIRCUITO)

2) Ayrton Dylan

3) Erik Moraes

4) Júnior Camarão

Sub- 18

1) Gabriel Guerreiro (CAMPEÃO DO CIRCUITO)

2) Gonçalo Brito

3) Gabriel Leal

4) Felipe Guerreiro

Feminino

1) Catarina Lorenzo (CAMPEÃ DO CIRCUITO)

2) Samira Vitória

3) Dayse Costa

4) Luiza Nunes

Local

1) Pedro Guerreiro

3) Luiz Fernando

4) Gabriel Guerreiro (CAMPEÃO DO CIRCUITO)

Sub-16

1) Miguel Cerqueira

2) Gonçalo Brito

3) Gabriel Leal

4) Felipe Guerreiro (CAMPEÃO DO CIRCUITO)

Sub-14

1) Davi Lucca (CAMPEÃO DO CIRCUITO)

2) Mauy Miguel

3) Ian Rodrigues

4) Davi Bastos

Sub-12

1) Numa Liory (NUMA E JOÃO CAMPEÕES DO CIRCUITO)

2) João Jesus

3) Davi Lucca

4) Miguel Becker

Sub-10

1) Davi Lucca (CAMPEÃO DO CIRCUITO)

2) João Jesus

3) Rudá Nascimento

4) Ian Vasconcelos

Sub-8

1) Ian Reis

2) Gabriel Brito (CAMPEÃO DO CIRCUITO)

3) Layla Sofia

4) Ceo Cambutte