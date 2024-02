Estão abertas as inscrições de projetos para a solicitação de patrocínio financeiro para o ano de 2024 – PROJETOS de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica.

Para fazer a solicitação, acesse e leia com atenção e na íntegra as instruções do chamamento público, antes de enviar o projeto. Inscrições válidas até o dia 16 de fevereiro.

https://www.embasa.ba.gov.br/a-embasa/patrocinio