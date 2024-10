Facebook e Instagram vão usar reconhecimento facial para detectar fraudes

A Meta anunciou nesta segunda-feira, dia 21, que passará a usar tecnologia de reconhecimento facial para combater fraudes em que golpistas se passam por celebridades. A medida visa reforçar as atuais ferramentas de prevenção em plataformas como Facebook e Instagram.

Monika Bickert, vice-presidente de Política de Conteúdo da Meta, explicou em um comunicado que a empresa planeja testar essa tecnologia para fortalecer a segurança dos usuários contra golpes comuns nas redes sociais.

“Os golpistas frequentemente utilizam imagens de figuras públicas, como criadores de conteúdo e celebridades, para enganar as pessoas a interagir com anúncios que direcionam para sites fraudulentos, onde são solicitados a compartilhar informações pessoais ou enviar dinheiro”, afirmou Bickert. “Essas práticas violam nossas políticas e são prejudiciais para quem utiliza nossos produtos.”

A tecnologia será utilizada para comparar os rostos exibidos nos anúncios com as fotos de perfil oficiais das figuras públicas no Facebook e no Instagram. “Se identificarmos uma correspondência e constatarmos que o anúncio é fraudulento, ele será bloqueado”, completou a executiva.

