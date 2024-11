Facebook muda métrica e agora prioriza visualizações

O Facebook anunciou uma mudança importante em suas métricas de avaliação de conteúdo: a partir de agora, o número de visualizações será o principal indicador de desempenho. A medida busca unificar as métricas com as já utilizadas no Instagram, outra plataforma da Meta, simplificando a análise para criadores de conteúdo e marcas.

Com a nova métrica, toda vez que uma publicação — seja texto, imagem ou vídeo — aparecer na tela de um usuário, contará como uma visualização. A novidade reflete a estratégia da Meta de padronizar suas plataformas e tornar o desempenho mais transparente, embora levante dúvidas sobre o impacto prático para o público geral.

Facebook agora adora as visualizações como principal métrica de conteúdo. (Imagem: Thaspol Sangsee / Shutterstock.com)

O que é considerado uma visualização?

A métrica de visualizações será aplicada a todos os formatos de conteúdo. Para vídeos, cada reprodução será contabilizada como uma visualização.

Em outros tipos de postagem, como fotos e textos, será contabilizado cada momento em que o conteúdo aparece na tela de um usuário, mesmo que este visualize o mesmo post várias vezes.

Adam Mosseri, chefe do Instagram, destacou a importância dessa padronização.

Segundo ele, a métrica consistente permite que criadores entendam melhor o desempenho de suas publicações e tomem decisões mais informadas sobre sua produção de conteúdo.

Além do Facebook e Instagram, a Meta também implementou a contagem de visualizações no Threads, sua plataforma de mensagens curtas. A empresa argumenta que a mudança visa oferecer maior transparência aos criadores de conteúdo.

Uma estratégia que reflete o mercado

A adoção das visualizações como métrica principal não é exclusividade da Meta. Elon Musk, desde que assumiu o Twitter, agora chamado de X, tem dado grande destaque a essa métrica. Especialistas, contudo, alertam que indicadores como “visualizações” e “impressões” são voláteis e podem ser ajustados conforme os interesses das plataformas.

A métrica de visualizações é defendida por Elon Musk, dono da rede X. (Imagem: kovop / Shutterstock.com)

Ao priorizar visualizações, a Meta reforça seu modelo de negócios baseado na maximização do tempo que os usuários passam navegando. Para marcas e influenciadores, a mudança pode facilitar a análise de desempenho, mas, para o público em geral, a métrica não necessariamente ajuda a compreender o impacto real de suas publicações.

