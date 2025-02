FaceTime ganha novos controles de áudio com iOS 18

O FaceTime, um dos aplicativos mais icônicos do iPhone, acaba de receber melhorias significativas com a chegada do iOS 18. Agora, os usuários poderão ajustar a qualidade do áudio durante as chamadas de vídeo, garantindo conversas mais nítidas e sem interferências.

Se você já enfrentou dificuldades para ouvir claramente seu interlocutor ou foi incomodado por ruídos excessivos durante uma ligação, essas novas configurações prometem resolver o problema. A Apple introduziu três modos de áudio que podem ser alterados sem precisar encerrar a chamada.

Novas opções de áudio no FaceTime

Além do modo padrão, agora os usuários podem escolher entre duas novas configurações de áudio:

Isolamento de Voz: reduz ruídos externos e prioriza a voz do usuário, ideal para chamadas em ambientes barulhentos.

Espectro Amplo: permite que o microfone capture mais sons do ambiente, tornando o áudio de fundo mais natural – uma opção útil para chamadas em grupo ou eventos com amigos.

Como ajustar o modo de áudio no FaceTime

Alterar essas configurações é simples e pode ser feito durante a própria chamada. Basta seguir os passos abaixo:

Acesse o Centro de Controle enquanto estiver no FaceTime.

Toque em Modo de Microfone.

Escolha entre Padrão, Isolamento de Voz ou Espectro Amplo.

Com essa novidade, o FaceTime se torna ainda mais eficiente, garantindo que suas chamadas sejam mais claras e adaptáveis a diferentes situações. O recurso já está disponível para usuários que atualizaram seus dispositivos para o iOS 18.

Leia Também: Viciado no Instagram? Veja quanto tempo passa (por dia) no aplicativo