FACISA PROTOCOLA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MEDICINA

A FACISA protocolou o processo no Edital MEC Nº 1 de 2023, para a seleção de propostas para autorização de funcionamento de cursos de Medicina em âmbito nacional. Estamos concorrendo a uma vaga existente na Região de Saúde de Texeira de Freitas que compreende as cidades de Texeira de Freitas, Itamaraju, Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa, Ibirapuã, Jucuruçu, Lagedão, Medeiros Neto, Itanhém, Mucuri e Vereda.

O Mantenedor Senhor José Francisco Saraiva Filho não está medindo esforços para trazer o Curso de Medicina (Mais Médicos) para Itamaraju. De início contratou uma assessoria da área específica que se juntou aosprofissionais da FACISA Professor Doutor E Diretor Geral da FACISA Jackson Cordeiro e Professor Mestre Emanuel Vieira que desenvolveram um projeto moderno inovador, na parte acadêmica se valendo de toda tecnologia possível e atualizada na questão do ensino aprendizagem usando as metodologias ativas como: sala de aula invertida, PBL aprendizagem baseada em problema, entre outras.

O Diretor Geral da FACISA Professor Doutor Jackson Cordeiro visitou as outras cidades que compõem a Região de Saúde de Texeira de Freitas propondo Termo de Adesão onde na oportunidade fez parceria com os municípios para uma coparticipação efetiva de todas, inclusive em relação aos leitos disponíveis fazendo com que o Curso de Medicina beneficie toda região. A aceitação foi unânime.

A FACISA tem total condição de receber esse curso de acordo com os requisitos do edital e será de suma importância para o município de Itamaraju, pois novas oportunidades surgirão no meio empresarial, educacional, se consolidando como um polo educacionalproporcionando mais oportunidade a todos.