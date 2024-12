Faculdade Mackenzie se destaca no cenário educacional de Brasília

Com mais de 150 anos de história, o Instituto Presbiteriano Mackenzie sempre é lembrado como um símbolo de excelência educacional. E em 2024, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília (FPMB) se destacou pelos resultados de seus alunos no Exame de Ordem da OAB, que tiveram um índice de aprovação de 90% na primeira fase do exame.

Para o diretor da FPMB, professor Josimar Santos Rosa, o sucesso contínuo é resultado de uma pedagogia que alia teoria e prática, além do comprometimento com a formação ética e técnica dos estudantes.

“A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são premissas significativas no nosso ensino”. Josimar Santos Rosa, diretor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, que se destaca no Distrito Federal e no Centro-Oeste

Kelly Amorim, professora do Mackenzie, aponta que o uso de recursos estratégicos é essencial. “As experiências práticas nas disciplinas desde o primeiro semestre, os simulados e as preparações para a primeira e segunda fase são estratégias fundamentais para os alunos”.

Ana Lissa Reichert Ribas, estudante de direito, não se surpreende com os altos índices de aprovação dos mackenzistas. “A instituição oferece uma série de projetos que conectam os alunos com as exigências do mercado de trabalho, o que ajuda os estudantes a otimizarem os estudos”, avalia.

“Esse treinamento contínuo permite que eu possa avaliar o meu progresso e o conhecimento adquirido ao longo de todo o curso”, ressalta a jovem.

A FPMB também tem investido em recursos tecnológicos, como o Aplicativo da OAB, que disponibiliza simulados e resoluções de provas anteriores do exame de Ordem, acompanhados de vídeos e comentários técnicos de professores especializados.

Outro diferencial é que a faculdade disponibiliza, para os alunos de direito, um preparatório com o objetivo de garantir a aprovação no exame da OAB antes da finalização da graduação. Esse fato, para muitos contratantes, é um atestado de que o aluno Mackenzie tem uma qualidade diferente no ensino, facilitando as contratações.

A faculdade também conta com o núcleo de prática jurídica mais completo do Centro-Oeste, onde o aluno pode ter acesso à simuladores do Processo Judicial Eletrônico (PJe), que espelha totalmente a realidade nos moldes estabelecidos pelo CNJ.

Qualidade no ensino e valorização do aluno

Com o intuito de oferecer uma experiência acadêmica personalizada, a FPMB tem valorizado cada vez mais a proximidade com seus alunos.

Ana Lissa garante que a qualidade do corpo docente e a estrutura pedagógica da faculdade são fundamentais para o seu sucesso acadêmico e profissional. “Na FPMB não sinto que somos apenas parte de uma estatística de aprovados, somos guiados por um propósito maior”, afirma.

O contato direto com professores, coordenadores e, até mesmo, com a direção da faculdade cria um ambiente de aprendizado acolhedor, onde os estudantes se sentem parte de uma comunidade comprometida com o sucesso.

Esse acompanhamento contínuo permite que os alunos se desenvolvam de forma integral, com um suporte constante para a trajetória acadêmica e profissional.

Inovação e oportunidades de networking

A excelência acadêmica vai além. Segundo Lucas Alves dos Reis, estudante de direito, a faculdade investe em projetos que conectam os alunos com as exigências do mercado de trabalho.

“A Faculdade Mackenzie apresenta desde o primeiro semestre do curso inúmeras possibilidades de carreiras, trazendo palestrantes, treinamentos e oportunidades de networking”, diz.

Entre as iniciativas mais notáveis da FPMB estão:

Mack Mentoring : programa de mentoria personalizada que oferece aos alunos encontros quinzenais com docentes experientes, orientando-os na construção de suas trajetórias profissionais e pessoais;

: programa de mentoria personalizada que oferece aos alunos encontros quinzenais com docentes experientes, orientando-os na construção de suas trajetórias profissionais e pessoais; Monitoria : um projeto que envolve os estudantes no processo de ensino-aprendizagem desde o início da graduação, permitindo a vivência prática do conteúdo acadêmico e a preparação para a docência;

: um projeto que envolve os estudantes no processo de ensino-aprendizagem desde o início da graduação, permitindo a vivência prática do conteúdo acadêmico e a preparação para a docência; Mack Sem Fronteiras : um programa de internacionalização que oferece aos alunos oportunidades de mobilidade acadêmica em mais de 160 instituições estrangeiras, além de cursos, estágios e congressos internacionais;

: um programa de internacionalização que oferece aos alunos oportunidades de mobilidade acadêmica em mais de 160 instituições estrangeiras, além de cursos, estágios e congressos internacionais; Projeto Carreiras: iniciativa que conecta alunos a profissionais renomados da área jurídica, oferecendo uma visão detalhada das diferentes possibilidades de atuação no mercado.

Novo campus

E para coroar a excelente fase, o Instituto Presbiteriano Mackenzie inaugurou, no dia 14 de março, o novo campus da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, localizado na quadra 902 da Asa Sul.

Com uma infraestrutura moderna, o espaço foi projetado para acomodar até 1.278 alunos, oferecendo 35 salas de aula com acesso à internet. Todas são planejadas para atender pessoas com necessidades especiais.

O novo campus possui ainda um auditório para palestras e apresentações, áreas de convivência, um anfiteatro, quadras de futebol e uma biblioteca expandida com mais de 500 exemplares físicos. Além de estacionamento exclusivo e gratuito para alunos e visitantes, com segurança 24 horas.

E, para o futuro, a FPMB já traça novos desafios. O diretor Josimar Santos Rosa antecipa a expansão do portfólio de cursos da instituição, com a inclusão das áreas de Ciências Exatas, Biológicas e da Saúde, mantendo o padrão de excelência que caracteriza a marca Mackenzie.

Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília

Com um compromisso com os valores cristãos, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília não apenas prepara seus alunos tecnicamente, mas também os capacita para enfrentar os desafios do mundo profissional com ética, discernimento e compromisso social.

A tradição do Mackenzie, somada à inovação e aos projetos exclusivos, faz da FPMB uma instituição de ensino superior que realmente transforma a vida de seus alunos.

