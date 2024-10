Fada do Bumbum dizia ser enfermeira para fazer procedimentos estéticos

A técnica de enfermagem Rosana Calldas (foto em destaque), conhecida nas redes sociais como Fada do Bumbum, teve o consultório interditado pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa-DF) após fiscalização realizada nessa segunda-feira (21/10). A mulher também teve o registro profissional suspenso.

A ação na clínica dela, no Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), no Guará, foi motivada após denúncias sobre sua atuação. Com mais de 140 mil seguidores nas redes sociais, Rosana Calldas (nome verdadeiro da Fada do Bumbum) se passava por enfermeira esteticista sem ter registro profissional na área.

Rosana trabalhava com harmonização glútea com uso de ácido hialurônico e plasma gel na área, por meio de um método no qual ela batizou de “BBB: Bumbum de Bilhões”.

A reportagem apurou que, apesar de ter registro como técnica de enfermagem no Coren-DF, a mulher usava carimbo de enfermeira esteticista.

Por meio das redes sociais, ela também se apresentava como pós-graduada em estética avançada, além de ministrar cursos na área da beleza sem ter habilitação.

Veja imagens:

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Profissional reunia mais de 140 mil seguidores no Instagram Reprodução 2 de 7 Rosana dizia ser especialista na harmonização de glúteos Reprodução 3 de 7 Conren-DF realizou fiscalização na clínica da técnica de enfermagem Reprodução 4 de 7 Rosana se apresentava como pós-graduada em estética Reprodução 5 de 7 Por não ser enfermeira e não ter especialização em enfermagem estética, ela foi afastada das atividades Reprodução 6 de 7 Carimbo no qual mulher usava registro de técnica como de profissional da enfermagem Reprodução 7 de 7 Conhecida como fada do bumbum, mulher prometia glúteos dos sonhos Reprodução

Procedimentos estéticos e fiscalização

De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-DF), foi constatado que a profissional se identificava como enfermeira esteta, cosmetóloga e estudante de biomedicina. Ela também realizava procedimentos para os quais não possuía competência técnica ou habilitação.

“Por não ser enfermeira e não ter especialização em enfermagem estética, ela foi afastada das atividades”, informou o conselho. A fiscalização contou também com a participação da Gerência de Serviços de Saúde (Geses) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Durante a fiscalização, também foram recolhidos pela Divisa-DF produtos usados pela profissional, tendo em vista denúncias quanto ao uso de materiais irregulares na clínica. As substâncias vão passar por análise do órgão.

O Coren-DF também orientou a profissional a remover a identificação de enfermeira de suas redes sociais. Os dois perfis de Rosana, porém, foram desativados.

“As investigações sobre o caso continuam, e todas as medidas cabíveis serão tomadas conforme a legislação vigente, com a devida apuração dos fatos”, destacou o conselho.

“Mamãe tá estourada”

A Fada do Bumbum publicava nas redes sociais vídeos e fotos dos atendimentos realizados em seu consultório de estética avançada. A mulher atuava como especialista em harmonização de glúteos e de rosto.

A profissional, que alegava já ter atendido mais de 10 mil clientes, também divulgava cursos na área de harmonização glútea que eram ministrados por ela.

Em uma postagem recente, ela chegou a comemorar a marca de 230 mil visualizações no perfil dela. “Esquece que a mamãe tá estourada. Somente gratidão pelo meu trabalho”, comentou.

Outro lado

Após a fiscalização realizada nessa segunda-feira, Rosana desativou os dois perfis que mantinha no Instagram.

Por meio de uma nota no status do WhatsApp, a clínica que ela administra informou que os perfis foram desativados “por motivos de denúncia referente aos procedimentos”.

“Nossa equipe jurídica já está tomando as medidas cabíveis. Nossos atendimentos permanecem normais. Agradecemos a compreensão”, publicou o estabelecimento.

A reportagem procurou Rosana Calldas pelo telefone da clínica, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.