Fafá de Belém se emociona com musical estrelado por Vanessa da Mata

Clara Nunes (1942-1983) somava quase uma década de carreira fonográfica quando Fafá de Belém fez sua estreia na cena musical com o hoje icônico (e não há termo melhor) Tamba Tajá. Mesmo estando em gravadoras diferentes, as duas artistas estiveram juntas algumas vezes, fosse nos bastidores de atrações de nomes como Chacrinha (1917-1988)ou em estreias de shows.

Fafá reencontrou Clara na noite da última sexta-feira (7/2). É isso mesmo o que você leu. A veterana artista conferiu, em São Paulo, o elogiado musical Clara Nunes – A tal guerreira, no qual a sambista mineira é interpretada por Vanessa da Mata. E Fafá não poupou elogios ao desempenho da jovem colega nas suas redes sociais.

Leia a reportagem completa no New Mag, parceiro do Metrópoles.