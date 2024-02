Fala de Lula sobre Israel tem 81% de reações negativas nas redes

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante giro no Egito – Metrópoles – Foto: ReproduçãoAlém de avaliações negativas em parte da diplomacia de seu governo, como mostrou a coluna, as declarações do presidente Lula comparando a guerra em Gaza ao Holocausto também foram amplamente criticadas nas redes sociais.

Um estudo da consultoria Ativa Web que analisou 3,9 milhões de comentários sobre o assunto em Facebook, Instagram e X (antigo Twitter) até a noite desse domingo (18/2) mostrou que 81% das reações foram negativas, 5% foram positivas e 14%, neutras.

Entre os seis assuntos mais comentados nas redes sociais, quatro estiveram relacionados à fala do presidente: “Israel”, “Lula”, “Hamas” e “Netanyahu”.

Diante das declarações de Lula, Israel declarou o petista como “persona non grata” no país, até que faça retratações. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou as palavras de Lula como “vergonhosas e graves” e afirmou que elas “cruzaram uma linha vermelha”.

Já o grupo extremista Hamas, que controla a Faixa de Gaza e está em guerra com Israel desde outubro de 2023, agradeceu as declarações do presidente brasileiro.

