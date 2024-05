Falas de Milei são gravíssimas, diz diplomata da Espanha

O ministro de Assuntos Exteriores do país, José Manuel Albares, pediu retratação pública do presidente da Argentina

O ministro de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação da Espanha, José Manuel Albares (foto), disse que chamou para consulta a embaixadora da Espanha em Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez reprodução – 19.mai.2024

PODER360 19.mai.2024 (domingo) – 19h34



O ministro de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação da Espanha, José Manuel Albares, disse neste domingo (19.mai.2024) que as palavras do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre a mulher do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, são “gravíssimas”, “inaceitáveis” e um “ataque frontal” ao país europeu. Afirmou que chamou para “consulta” a embaixadora da Espanha em Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez. Exigiu também retratação pública do chefe do Executivo do país sul-americano.

“Em caso de não pedir essas desculpas, tomaremos todas as medidas que cremos ser oportunas para defender nossa soberania e nossa dignidade”, declarou Albares durante transmissão ao vivo.

Assista (6min24s):

Milei participou de evento organizado pelo partido de direita Vox em Madri, na Espanha.

O evento foi realizado neste domingo (19.mai.2024) no Palácio Vistalegre Arena. Contou com líderes mundiais da direita, como José Antonio Kast, político líder do Partido Republicano do Chile, André Ventura, deputado e líder do partido Chega, de Portugal, e Amichai Chikli, ministro da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel.

Sem citar Sánchez, Milei declarou que tem mulher corrupta e que teve que pensar por 5 dias se ficaria no cargo. Os adeptos que estavam presentes aplaudiram de pé por 25 segundos. Sánchez disse que considerou renunciar. Begonã Gómez, mulher do primeiro-ministro, foi investigada por tráfico de influência e corrupção.

No vídeo abaixo, a participação de Milei inicia aos 2:34:00. A fala que irritou o ministro da Espanha começa aos 2:55:00.

Assista:

Segundo Albares, o discurso ultrapassa as diferenças políticas e ideológicas. “Não tem precedentes na história das relações internacionais e, pelo menos, na história da relação entre 2 países e 2 povos unidos por fortes lanços de fraternidade”, disse.

O ministro declarou que houve um “ataque frontal” à democracia, às instituições do país e à Espanha. Afirmou que entrou em contato nas últimas horas com todos os porta-vozes dos parlamentares e teve manifestação favorável da ampla maioria ao governo espanhol. Disse que o Vox não se pronunciou.

Albares disse ter conversado com Josep Borrell Fontelles, que é representante das relações exteriores da União Europeia. “[Ele] Considera que um ataque deste calibre a um Estado membro também é um ataque ao conjunto da União Europeia”, disse o ministro. Borrell foi ministro dos Assuntos Exteriores da Espanha de 2018 a 2019.

Em publicação no X, Borell disse que os ataques contra familiares de líderes políticos “não tem lugar na nossa cultura”. “Nós os condenamos e rejeitamos, especialmente quando partem de parceiros”, disse.

A presidente do Parlamento Europeu, Francina Armengol, disse no X que o sentimento de fraternidade entre a Espanha e o povo argentino deve ser a “base que marca as relações entre os dois estados”.

“Não podemos continuar permitindo discursos que geram tensão e ódio. Nem ataques frontais à nossa democracia”, disse Francina. “As instituições têm que estar à altura das pessoas que representam”, completou.