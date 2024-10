Falcão e Neymar apoiam jogador do Ituano após cartão depois de drible

Um drible realizado na 30ª rodada da Série B do Brasileirão chamou a atenção de Neymar Jr. e Falcão, o rei do futsal. O jogador Leozinho, do Ituano, tentou uma carretilha contra o Guarani, no último sábado (5/10), o que gerou uma briga generalizada e um cartão amarelo para o autor do lance.

Leozinho, então, publicou um vídeo do lance seguido pela briga e pediu a opinião dos seguidores sobre o cartão que recebeu. “O futebol está acabando”, opinou o próprio autor da publicação. “Próximo jogo que tiver esse mesmo árbitro, você faz de novo e olha pra ele”, incentiva Neymar. “Continue”, motivou Falcão.

O jogo estava nos acréscimos do segundo tempo com o placar de 1 x 0 para o Ituano quando Leozinho tentou a jogada em cima do zagueiro Salustiano, do Guarani. O defensor Douglas viu o lance e correu para descontar em um dos jogadores adversários. O carrinho dele em cima de Marcinho deu início à briga.

Além de Leozinho, o goleiro Guidolin Pegorari, do Guarani, recebeu cartão amarelo por tentar agredir o jogador do Ituano. Nenhum dos atletas envolvidos na confusão foi expulso por Lucas Canetto Bellote, árbitro da partida.