Falha de energia elétrica interrompe funcionamento da linha 2-Verde do metrô de SP

A circulação de trens do Metrô de São Paulo foi interrompida na manhã desta sexta-feira, 16, causando impactos na operação de todo o transporte na capital paulista. A situação teve início próximo das 6h50 na linha 2-Verde. Segundo informações da companhia, a linha opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada em função da falha elétrica. A informação é que há uma falha na subestação, ocasionando a falta de energia. “A equipe de manutenção foi acionada para resolver o problema o mais rápido possível. Desculpe o transtorno”, diz comunicado, divulgado nas redes sociais. Contudo, usuários relatam que os trens estão parados há mais de 40 minutos na plataforma. “Não é velocidade reduzido, é interrupção da circulação”, diz um internauta.

Além disso, em razão da quantidade de pessoas, as catracas da estação Vila Prudente foram fechadas até a normalização e passageiros aguardam em filas para abertura. Em atualização mais recente, o Metrô de SP informa que a via voltou a ser energizada e os trens circulam por apenas uma via entre as estações Vila Prudente e Alto do Ipiranga. “Para seguir viagem é necessário trocar de trem em Alto do Ipiranga. O Sistema PAESE com ônibus gratuitos também foi acionado para atender os passageiros no trecho afetado”, diz o comunicado. A operação foi normalizada cerca de duas horas depois, às 9h.

Ainda que a falta de energia atinja a linha 2-Verde, usuários das linhas 3-Vermelha e 1-Azul também foram prejudicados com restrição da operação e velocidade reduzida. Além disso, moradores de bairros dos bairros Paraíso, Moema, Itaim Bibi, Brooklin e Butantã também relatam falta de energia. Em nota encaminhada à Jovem Pan News, a Enel informou que “uma ocorrência em uma subestação da transmissora ISA CTEEP que fornece energia para Enel causou interrupção”. Os bairros atingidos foram Vila Clementino, Congonhas, Vila Santa Catarina, Jardim Aeroporto, Indianópolis, Brooklin, Itaim Bibi, Pinheiros, Bela Vista, Consolação, Cerqueira Cesar, Saúde, Água Funda, Paraíso, Pirajussara e Vila das Belezas em São Paulo. Afetou também as localidades de Jardim Casa Branca (Embu) e Jardim Pedro Gonçalves (Taboão da Serra).

#metrosp Os trens da Linha 2-Verde circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada devido a uma falha elétrica entre as estações Tamanduateí e Vila Prudente. A equipe de manutenção foi acionada para resolver o problema o mais rápido possível. Desculpe o transtorno — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) February 16, 2024