Falha em equipamento de mina nos EUA deixa 1 morto e 12 são resgatados

Uma pessoa morreu e outras 12 foram resgatadas nesta quinta-feira (10/10) após a falha em um equipamento de uma mina de ouro em Teller County, nos Estados Unidos. As informações são da rede ABC News. Os resgatados ficaram presos no subsolo da estrutura. Os números da tragédia foram informados pelo xerife Jason Mikesell.

O governador do Colorado, Jared Polis, se pronunciou sobre o caso. “Eu estou aliviado porque 12 das pessoas presas na mina Mollie Kathleen foram resgatadas com segurança.” Ele ainda lamentou a morte e prestou condolências a amigos e familiares da vítima.

As pessoas envolvidas no acidente faziam parte de um grupo de turistas e acabaram ficando presas no fundo da mina, conforme divulgaram autoridades locais. Entre os 12 resgatados, havia duas crianças.

Várias equipes de socorro foram enviadas para o local do acidente com o objetivo de prestar atendimento às vítimas. O hospital UCHealth informou ter recebido sete pacientes e que todos foram atendidos e liberados em sequência.

O local do acidente recebeu a visita de especialistas em inspeção. “Quero ter certeza, antes de trazermos um elevador com pessoas nele, é que é seguro, que este veículo é seguro para elas chegarem à superfície”, disse o xerife.