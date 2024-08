Falha em sistema de transmissão causa apagão em Rondônia, no Acre e em uma cidade de Mato Grosso

Um apagão atingiu os Estados de Rondônia e Acre na tarde desta quinta-feira (22), às 16h47. De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a interrupção foi causada pela falha no sistema de transmissão em corrente contínua do Complexo Madeira, que é responsável pelo fornecimento de energia para essas regiões. O Mato Grosso teve uma cidade afetada. Às 20h, 70% do fornecimento já havia sido restabelecido. A interrupção resultou na perda de 980 megawatts (MW) de carga, sendo 180 MW no Acre e 800 MW em Rondônia. Em resposta à situação, o Ministério de Minas e Energia anunciou que o ministro Alexandre Silveira ordenou a criação imediata de uma sala de situação. O objetivo é garantir a recomposição do sistema elétrico e monitorar as ações relacionadas ao incidente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leia também

Lula conversa com Bill Clinton por telefone e o parabeniza por discurso na convenção democrata



Ministro da Agricultura debate impactos da regulamentação da cannabis no sistema produtivo



Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA