Falsa seguradora ligada a Marçal é alvo de investigação da Susep

São Paulo — Uma seguradora ligada ao influenciador Pablo Marçal (PRTB) é alvo de uma denúncia apresentada pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) na Superintendência de Seguros Privados (Susep). A denúncia foi protocolada no dia 28 de janeiro contra a Loovi Seguros e da LTI Seguros, que seria um braço da Loovi.

A Fenacon pede que a Susep entre com medida cautelar para conceder a suspensão das operações das empresas e verifique a participação de terceiros não autorizados no negócio, bem como comunique a sua decisão à secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda.

A Susep deverá processar a denúncia e ouvir as partes envolvidas. A autarquia informou ao Metrópoles que dispõe de até 30 dias para decidir sobre o caso, salvo prorrogação por igual período, devidamente motivada.

Denúncia

A Loovi Seguros é uma plataforma que oferece o serviço de seguro para carros. Ela é acusada de se apresentar como uma seguradora autorizada pela Susep, apesar de não ter registro na autarquia. Na realidade, segundo a Fenacor, a empresa é uma representante de seguros denominada CW Technology.

A Loovi tem entre os seus garoto-propaganda nomes como os influenciadores Renato Cariani e Whindersson Nunes e anunciou, na semana seguinte à denúncia da Fenacor, que irá patrocinar o jogador Neymar Jr. após o seu retorno ao Santos FC.

Devido à suas inserções na imprensa na venda de seguros, a Fenacor aponta que a empresa realiza uma “massiva propaganda enganosa, induzindo e mantendo o consumidor no erro”.

Já a LTI Seguros é participante do sandbox (3ª edição), e é autorizada a atuar em seguros de danos em âmbito nacional, com capital autorizado de R$ 13 milhões.

A empresa, contudo, é controladora por uma das sócias da CW Technology — ou seja, pela Loovi Seguros. Essa informação não seria informada aos consumidores, o que fere as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados. Na prática, conforme apurado pelo Metrópoles, a Loovi é uma intermediária que vende os serviços da LTI Seguros SA.

Entenda o caso

Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) entrou com uma denúncia na Superintendência de Seguros Privados (Susep) contra a Loovi Seguros e a LTI Seguros

Fenacor acusa a Loovi Seguros de se vender como seguro, apesar de não ter registro na Susep. A empresa é denunciada por propaganda enganosa.

LTI Seguros é acusada de ocultar sua relação com a CW Technology, outro nome da Loovi Seguros.

Pablo Marçal já disse em palestras que é dono da Loovi Seguros, apesar de não constar como sócio da empresa.

Relação com Marçal

Na denúncia apresentada à Susep, a Fenacon questiona o vínculo de Pablo Marçal com a Loove Seguradora, já que o influenciador já se apresentou com um dos donos da empresa sem constar formalmente como sócio.

Conforme noticiado pelo Metrópoles em setembro de 2024, Marçal começou a anunciar a Loovi em seu reality show de empreendedores, chamado “La Casa Digital”, como patrocinadora do programa.

Ele apelidou a empresa como “Netflix dos Seguros”, e começou a mencionar em palestra que a havia adquirido. Marçal já afirmou, diversas vezes, que a seguradora tem registro na Susep.

“Realmente, a Loovi é uma seguradora. Seguradora! (…) Tá na Susep, não é uma associação, não sei o que, é uma seguradora. E essa seguradora é muito simples: É o Netflix dos seguros. Eu estou te garantindo”, exclamou Marçal em um evento.

Apesar das afirmações, a Loovi, na realidade, está em nome de outro influencer, Quezide Cunha, que dá “conselhos bilionários” na internet. Quezide também é presidente da LTI Seguros SA e é próximo a Marçal.

Marçal, por sua vez, tem uma sociedade em conta de participação com o nome Loovi, que não tem, todavia, elo societário com a LTI ou a Loovi Seguros.

Pablo Marçal, via assessoria de imprensa, informou que é “investidor, e não sócio da empresa, assim como em dezenas de outras companhias. A Loovi é uma insurance e a LTI é da mesma holding. Não existe irregularidade nenhuma”.