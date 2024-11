Falso taxista é preso por tráfico de drogas em Paratinga, na Bahia

Um homem foi preso em Paratinga, na região oeste da Bahia, acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu neste sábado (16) durante uma operação conjunta entre a Rondesp Meio Oeste e a 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), após denúncia anônima.

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a Rondesp Meio Oeste informou que a denúncia relatava que um veículo prata, com letreiro de táxi, estaria comercializando drogas ilícitas na Rodoviária de Paratinga. Ao abordarem o veículo, os policiais encontraram em seu interior uma espingarda calibre 12, 84 papelotes com substância semelhante à cocaína, um saco com substância análoga à maconha, além de R$ 2.867,00 em espécie, um caderno de anotações relacionado ao tráfico e dois cartuchos deflagrados.