Falta de compromisso: Moradores de bairros humildes sofrem com escuridão em Itamaraju

Nesta quarta-feira, 21 de agosto, uma grave falha da gestão municipal de Itamaraju veio à tona durante uma movimentação do candidato apoiado pelo atual prefeito. Em pleno período de campanha, moradores de bairros humildes denunciaram a falta de iluminação pública, que há tempos os deixa à mercê da escuridão e da insegurança.

“Vivemos abandonados! As promessas de melhorias nunca saem do papel, e a escuridão é um reflexo do descaso dessa administração com as áreas mais carentes”, desabafou um dos moradores que participou do evento.

A situação não é apenas um inconveniente, mas também um risco constante para quem precisa sair de casa à noite, seja para trabalhar, estudar ou simplesmente para circular pela comunidade. A ausência de iluminação pública em diversas ruas tem aumentado o medo e a vulnerabilidade, principalmente entre os mais jovens e idosos.

É inaceitável que em pleno século 21, cidadãos sejam submetidos a tal negligência, especialmente em um momento onde o atual prefeito tenta perpetuar seu legado através de um sucessor. A população de Itamaraju exige respeito e medidas concretas para que todos possam viver com dignidade e segurança.

A pergunta que fica é: até quando os moradores desses bairros serão ignorados?