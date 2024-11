Falta de proteína? Nutricionista recomenda seis ajustes na dieta

A proteína é essencial para uma alimentação saudável e balanceada, mas muitas pessoas não consomem a quantidade necessária desse macronutriente, o que pode impactar negativamente a saúde.

Para facilitar o aumento do consumo de proteínas, a nutricionista Ana Rita Campos sugere seis ajustes práticos na dieta. Confira:

1- Inclua proteínas em todas as refeições

Acrescente uma fonte de proteína em cada refeição. Por exemplo, ovos ou iogurte no café da manhã, frango ou tofu no almoço e peixe ou feijão no jantar.

2- Escolha lanches ricos em proteína

Opte por snacks proteicos, como iogurte skyr, queijos magros ou ovos cozidos.

3- Aposte em complementos proteicos

Se gosta de smoothies, adicione uma dose de whey protein, uma proteína em pó que pode complementar sua ingestão diária.

4- Aumente o consumo de leguminosas

Feijões, lentilhas e grão-de-bico são excelentes fontes de proteína vegetal.

5- Prefira carnes magras

Carnes como frango, peru e peixe são fontes de proteína magra que podem ser incorporadas em várias receitas e são mais fáceis de digerir.

6- Experimente tofu e tempeh

Essas são ótimas opções de proteínas vegetais para variar o cardápio.

