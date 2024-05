“Falta de respeito”, diz Lula sobre prefeito que faltou a inauguração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou a Teixeira de Freitas, no sul Bahia, onde participou de duas inaugurações as áreas de saúde e educação, nesta sexta-feira (10/5).

As entregas foram o novo prédio do Núcleo Pedagógico do campus Paulo Freire, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), e o Hospital Estadual Costa das Baleias. Durante discurso, o titular do Planalto cobrou o prefeito do município, Dr. Marcelo Belitardo (União Brasil), pela ausência nas agendas. Segundo Lula, o político seria de oposição ao governo federal.

“É uma falta de respeito do prefeito não estar aqui, agora, na inauguração, agradecendo ao governador Jerônimo [Rodriges] de ter feito o hospital aqui. Agradecendo ao Lula pela universidade aqui. Pelas escolas técnicas”, reclamou o presidente.

E continuou: “Eu jamais iria perguntar de que partido ele é. Jamais iria perguntar se ele é torcedor do Bahia ou do Vitória. Jamais iria perguntar se ele é católico ou evangélico. Ele tinha que ter vergonha e estar sentado aqui, agradecendo o que nós estamos fazendo”, disse Lula.

O hospital inaugurado tem estrutura para procedimentos de alta e média complexidade, em regime ambulatorial e de internação. Ao todo, serão 180 leitos e 30 de unidade de tratamento intensivo (UTI). A unidade de saúde atenderá especialidades como cardiologia, neurocirurgia, pediatria, entre outros.