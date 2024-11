Falta pouco para o V Inovatec. Garanta seu ingresso!

A partir das 18h desta sexta-feira, 22 de novembro, o Ulysses Centro de Convenções será o palco de um dos maiores congressos de saúde e tecnologia do Centro-Oeste: o V Encontro Internacional de Inovação em Saúde (V Inovatec). Até 24 de novembro, o evento promete reunir os principais nomes da área para discutir as últimas tendências e avanços em saúde, tecnologia e bioeconomia.

A abertura contará com palestra da farmacêutica–bioquímica Janete Vaz, co-fundadora do Grupo Sabin, e do dr. Nuno Santos, um renomado pesquisador do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (Portugal); e ainda terá show com o cantor Duda Moreira.

Também participará, como Palestrante de Honra no encerramento do congresso, a biomédica Giovanna Boscolo, de 22 anos. Diagnosticada com Ataxia de Friedreich – doença neurodegenerativa rara que afeta, principalmente, o equilíbrio e a coordenação – aos 15 anos, a modelo e atriz ficou famosa por atuar na novela Chiquititas. E, recentemente, foi medalhista nos Jogos de Paris 2024. Giovanna promoverá uma palestra que envolve saúde, superação e inspiração.

Sob o tema “Explorando fronteiras da inovação e bioeconomia para um futuro mais sustentável”, o congresso compreenderá ainda uma vasta programação diversificada, incluindo palestras de profissionais renomados nacional e internacionalmente de países como Portugal, Canadá, Estados Unidos e Dinamarca.

O público-alvo são alunos e profissionais de medicina, enfermagem, biomedicina, farmácia, fisioterapia, biologia, psicologia, química, física, engenharia e informática. No entanto, toda a sociedade interessada no ecossistema de saúde e inovação está convidada.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 O V Inovatec coloca em foco a busca por soluções que não só melhorem a saúde, mas também respeitem o meio ambiente e promovam um desenvolvimento sustentável Divulgação 2 de 5 O congresso científico promove o diálogo entre ciência, mercado e sociedade Divulgação 3 de 5 O evento se destaca como um espaço crucial para conectar essas inovações ao cotidiano, reunindo empresas, pesquisadores e o público para apresentar tecnologias que podem revolucionar o cuidado com a saúde Divulgação 4 de 5 O congresso oferece diversas oportunidades para estudantes e profissionais da área de saúde para além de acompanhar a programação e participar dos debates Divulgação 5 de 5 O V Inovatec terá muito empreendedorismo real Divulgação

A quinta edição do Inovatec abordará debates de grande relevância para o futuro da saúde, como:

Inovações em prevenção, diagnóstico e terapêutica

Tecnologias disruptivas e inteligência artificial

Bioeconomia e sustentabilidade

Saúde mental e neurociência

Biotecnologia, nanotecnologia e estética avançada

Empreendedorismo, gestão e saúde pública

III Feira de Inovação do Distrito Federal

O evento traz a III Feira de Inovação do Distrito Federal, sucesso nas duas últimas edições. É um espaço de exposição de novas tecnologias, produtos, serviços, negócios e disseminação de conhecimento, com estandes de empresas de inovação e instituições de ensino e pesquisa. Na ocasião, poderão ser firmados negócios e feitas atividades dinâmicas para a comunidade.

Como exemplos de expositores, terá a participação dos:

Correios e Telégrafos com serviços logísticos para a saúde

Sebrae Nacional levará soluções a microempresas

Via Consultas mostrará soluções e serviços inovadores na área de telemedicina

Data Soft com tecnologias de contabilidade para empresas e profissionais de saúde

Grupo Monte Vida terá 25 especialidades de serviços clínicos

Korax levará soluções para experiência do paciente e marketing na área da saúde

Escola Galois terá projetos educacionais, IA e sustentabilidade

Cycle Green Technology apresentará a inovadora máquina de reciclagem de lixo plástico para geração de produtos sustentáveis

Panebrás apresentará alimentos funcionais, inclusive para degustação

Na feira ainda serão apresentadas tecnologias de microamostragem e cromatografia, tecnologias assistivas, reprodução humana, produtos farmacêuticos, produtos para laboratórios, soluções de carbono neutro, produtos médico-hospitalares, inovações em suplementos e nutracêuticos, serviços de estética, entre outras.

Transmissão ao vivo e oportunidades únicas

Todas as palestras e conferências dos painéis Inovatec e Health Tech Day serão transmitidas ao vivo pelos canais do YouTube do evento, garantindo um acesso ao público ainda maior.

Além de ser uma excelente oportunidade para atualização de conhecimento e networking, o encontro oferece certificados de participação e de apresentação de trabalhos e a possibilidade de fazer negócios e integrar o ecossistema de saúde.

V Inovatec

Quando: 22 a 24 de novembro

Onde: Ala Oeste do Ulysses Centro de Convenções

Horário: das 9h às 20h

O evento é promovido pela People&Science Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CDT/UnB) com a Universidade de Brasília (UnB) e apoio do Senado Federal por meio de emenda da bancada do DF, Correios e Telégrafos, Sociedade do Hotelaria Hospitalar e Facilities do DF, Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp), Conselho Federal de Farmácia (CFF-DF) em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, Associação de Biomédicos do Distrito Federal (ABMDF), Embaixada de Portugal e Embaixada do Taiwan com Patrocínio do SEBRAE.