Faltam apenas 5 dias para as Eleições Municipais de 2024!

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) emitiu um alerta URGENTE para todos os eleitores: verifique antecipadamente o seu local de votação! Em alguns municípios, houve mudanças de última hora devido a obras ou até desativação de prédios, como escolas e associações. Essas mudanças também podem ser feitas a pedido dos próprios eleitores, especialmente para atender pessoas com deficiência, agentes de segurança, mesários, indígenas, quilombolas, e outros grupos.

Não corra o risco de perder seu voto!

Confira agora onde você deve comparecer para exercer sua cidadania:

NAVE – Atendimento Virtual ao Eleitor: Fale com o Chatbot Maia pelo site do TRE-BA, via WhatsApp (71 3373-7000) ou Telegram (@MaiaTREbot).

Aplicativo e-Título: Com um simples toque, veja sua zona e seção eleitoral, e ainda utilize o GPS para navegação.

Portal do TRE-BA: Acesse www.tre-ba.jus.br e siga os passos para descobrir onde votar.

Atenção! Não deixe para última hora, organize-se e garanta sua participação nas eleições que definirão o futuro do seu município.