Faltam poucos dias para Flamengo x Portuguesa-RJ; garanta seu ingresso

Falta menos de uma semana para a partida entre Flamengo e Portuguesa-RJ pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. As duas equipes entram em campo na próxima quarta-feira (5/2), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). O jogo é mais uma realização Metrópoles Sports.

Compre aqui seu ingresso!

Para o confronto com a Portuguesa-RJ, o Rubro-Negro já deve contar com o reforço de Danilo. Alex Sandro, Charly Alcaraz, Gerson, Pedro, Léo Ortiz e até o técnico Filipe Luís já jogaram com o zagueiro. Pegando só a parceria com Alex Sandro, foram nove anos e oito títulos.

Além da meia-entrada tradicional, o torcedor que quiser acompanhar o seu time do coração também poderá garantir o ingresso com valor promocional mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Isso porque a meia-entrada solidária está disponível desde quarta-feira (29/1).

Portanto, além dos torcedores que tem direito à meia-entrada de acordo com a lei, o público terá direito ao benefício desde que faça a doação de alimentos no dia do jogo, no Estádio Municipal Parque do Sábia.

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025: