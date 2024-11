Fama injusta ou não? Razões que levaram os pit bulls a ganhar uma reputação tão ruim

Os pit bulls já foram símbolos amados de lealdade e força, mas agora carregam uma reputação sombria de perigosos e imprevisíveis. Com o tempo, esses animais leais e afetuosos se tornaram o rosto do medo aos olhos do público. Mas, por trás das manchetes e da histeria, há uma história complexa de sensacionalismo da mídia, propriedade irresponsável e mitos duradouros que colocam injustamente os pit bulls como vilões.

Demorou décadas para que esses cães se tornassem párias em todo o mundo, e serão necessárias mais décadas para que sejam aceitos novamente. Mas o que exatamente é um pit bull? Há algo errado com esses cães que os torna inerentemente mais perigosos do que outras raças? Clique nesta galeria para descobrir.

