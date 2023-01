Família busca jovem desaparecido no DF: “Sensação de impotência”

Kaio Pereira Nery, 27 anos, está desaparecido desde 10 de janeiro, quando teria saído de casa sem avisar os pais e não ter retornado 11/01/2023 16:38, atualizado 11/01/2023 16:39

Material Cedido ao Metrópoles

Quem tiver informações sobre o rapaz pode entrar em contato com a mãe dele pelo telefone: (61) 9264-6946

