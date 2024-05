Família de brasileiro sequestrado pelo Hamas cobra Lula: “Não ajudou”

Familiares de Michel Nisenbaum dizem que presidente prometeu buscar ao menos informações sobre seu estado de saúde

Ayala Harel, 43, é sobrinha de Michel Nisenbaum, brasileiro sequestrado pelo Hamas.

Guilherme Waltenberg de Tel Aviv (Israel) 12.mai.2024 (domingo) – 6h05



A família de Michel Nisenbaum, 59 anos, único brasileiro que foi sequestrado e que segue nas mãos do grupo extremista Hamas, na Faixa da Gaza, se diz decepcionada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Eles tiveram duas conversas com o petista em 2023, depois dos ataques de 7 de outubro: uma delas via plataforma de reuniões digitais e, a outra, pessoalmente. Segundo a família, Lula disse que buscaria informações sobre o brasileiro e tentaria negociar a sua libertação. Passados 5 meses, dizem que nunca mais foram procurados pelo petista nem pela embaixada.

“Minha mãe e a filha dele foram ao Brasil em dezembro para ver Lula, que prometeu que faria tudo par trazer ele de volta. E obviamente ele não está aqui. Não sabemos nada sobre Michel. Tenho certeza que Lula tem contatos para saber algo. É tão difícil”, disse a sobrinha de Michel, Ayala Harel, 43. Sua mãe, Mary Shohat, 66, é irmã de Michel. Também nasceu no Brasil.

Assista à entrevista com Ayala Harel (4min10s):

O PT não considera o Hamas um grupo terrorista. Quando Lula, em viagem à África, comparou a ação do Estado de Israel na guerra em Gaza às ações dos nazistas contra judeus na 2ª Guerra Mundial, o grupo publicou nota declarando apoio ao petista.

Ayala e Mary fazem parte da ONG chamada “Bring Them Home Now (Traga-os para Casa Agora)“, criada no dia seguinte ao ataque do Hamas no sul de Israel para tentar resgatar os reféns.

Ayala diz que o silêncio de Lula contrasta com o mote que ele mesmo criou, em 14 de novembro, dizendo que não ia deixar “ninguém para trás”.

“Enquanto tiver lista e a possibilidade da gente tirar uma pessoa, mesmo que seja uma só pessoa na Faixa de Gaza, a gente vai estar à disposição para mandar buscar as pessoas. Nós não vamos deixar nenhum brasileiro ficar lá”, disse o petista. Para Ayala, seu tio ficou para trás.

“Realmente tivemos esperança depois que a minha mãe foi lá em dezembro. Ela disse para mim: ‘O avião está esperando para o Michel. Ele [Lula] vai fazer tudo para ajudar’. Estamos em maio agora. Faz mais de 4 meses desde que minha mãe foi lá. Não ouvimos nada de Lula. Nada. Não sabemos nada do Michel. Nem se ele está vivo ou não”, disse.

Lula encontrou-se com Mary Shohat, 66 anos, irmã de Michel, em dezembro. Inicialmente, não estava em sua agenda. Como o Poder360 mostrou à época, foi necessária a intervenção do senador e líder do governo no Senado Jaques Wagner (PT-BA) para que Lula aceitasse recebê-las. Wagner é judeu.

ONG Em 7 de outubro, o Hamas, grupo extremista da Faixa de Gaza, invadiu Israel, matou 1.200 pessoas e fez 234 reféns. Desses, 105 foram libertados em novembro, quando um acordo de cessar-fogo foi anunciado.

Não há clareza sobre o número de reféns vivos. Em Israel, estima-se que sejam cerca de 40. Dentre eles, há desde um bebê de 1 ano, Kfir Bibas, até um idoso de 86, Shlomo Mansour, sobrevivente do Holocausto.

Os familiares das vítimas se organizaram a partir de 8 de outubro em uma ONG, chamada “Bring Them Home Now (Traga-os para Casa Agora)“. A sede fica em Tel Aviv, região central de Israel.

Guerra em Rafah Na 2ª feira (6.mai) o gabinete de guerra de Israel anunciou a entrada em Rafah. É a 3ª maior cidade da região antes da guerra e a única, dentre as maiores, que não tinha registrado conflitos até o momento.

O governo de Israel deu poucos detalhes oficialmente sobre a operação. Nos bastidores, a principal justificativa é a hesitação do Hamas em aceitar devolver reféns. O objetivo da operação é aumentar a pressão sobre o grupo radical.

“Durante a noite, as tropas terrestres das Forças Armadas iniciaram uma operação precisa de contraterrorismo baseada na inteligência para eliminar os terroristas do Hamas e desmantelar sua infraestrutura nefasta em áreas específicas do leste de Rafah“, disse trecho da nota divulgada pelo governo.

O editor sênior Guilherme Waltenberg viajou a Israel a convite da empresária Alessandra Safra.