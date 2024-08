Família de ex-atriz da Globo inicia vaquinha para ajudá-la nos EUA

Pouco mais de um mês depois de vender tudo para tentar sorte nos EUA, a ex-atriz da Globo Simone Gutierrez, que estava no ar na reprise de Cheias de Charme, pode ganhar uma ajuda e tanto. A família e amigos da artista lançaram uma vaquinha virtual para ajudá-la a se manter na América do Norte.

“Com a chegada de seu aniversário, que será no dia 13 de agosto, família, amigos e admiradores se reuniram para realizar esta vaquinha em prol de levantar recursos para os primeiros meses de sua estadia fora do Brasil, enquanto ainda não consegue uma oportunidade de emprego”, afirmou o texto.

E continuou: “Para além do valor financeiro, esse presente tem um valor sentimental imenso. Por isso, qualquer quantia é bem-vinda! :)”, garantiu.

O total do financiamento coletivo é de R$ 25 mil. Até o fechamento desta nota, havia sido arrecadado pouco mais de 10% do valor, R$ 2.675,00.

Vaquinha Simone Gutierrez arrecadou pouco mais de 10% do valor total

Atualmente, ela pode ser vista na reprise de Cheias de Charme, na TV Globo

Simone Gutierrez tem 49 anos e já foi até faxineira nos EUA

Simone Gutierrez

Simone Gutierrez deixou a carreira de atriz no Brasil para viver nos Estados Unidos

Família de ex-atriz da Globo Simone Gutierrez inicia vaquinha para ajudá-la nos EUA

Venda dos bens para realizar um sonho Sem trabalho, Simone Gutierrez largou a carreira de atriz no Brasil e se mudou para os Estado Unidos em busca de novas oportunidades. A ex-Globo, que estava no ar na reprise de Cheias de Charme, vendeu todos os bens que tinha para viajar e recomeçar na nova vida.

“Eu não sou uma pessoa que veio de uma família de milionários, nem de herdeiros. Sempre tive que correr atrás do meu ganha-pão e ajudar a minha família. Quando eu soube que eu tinha que estar nos Estados Unidos, eu vendi tudo o que eu tinha”, explicou para Gabriel Perline, da Contigo.

Simone continuou o relato: “Vendi tudo mesmo assim. Roupa. Tudo. Fiz um bazar de garagem, vendi tudo e fui para os Estados Unidos com US$ 1.500 no bolso [o equivalente a R$ 8.386,95], mais ou menos”.

A artista esclareceu que, a princípio, iria para outro país com o objetivo de estudar, agregando valor ao currículo de artes cênicas. Mas, por orientação do seu advogado, decidiu ir em busca do Green Card:

“No pós-pandemia eu me vi sem possibilidade nenhuma de trabalho. Os artistas sofreram muito pós-pandemia. Enfim, eu tinha um contrato fechado, eles cancelaram várias vezes, aí acabou que cancelou de vez. As oportunidades de trabalho eram muito poucas e eu falei: ‘Ah, já que eu tenho essa oportunidade, vou tentar alçar voos maiores’. E aí eu mudei para Nova Iorque”, lembrou.

Na Big Apple, Gutierrez trabalhou como faxineira, se mudando para Orlando em seguida. “Tiveram momentos muito difíceis, mas tiveram momentos muito legais também, como eu te falei, foi um aprendizado incrível na minha vida e não me arrependo, aprendi muito com isso”, ponderou.

Nos EUA, Simone Gutierrez participou do elenco do espetáculo The Lost Colony, embora tenha sido sua única oportunidade nesse meio. Ela permaneceu três meses no teatro musical na Carolina do Norte.

“As pessoas acham que a gente que já fez novela, a gente que a gente tem vida de princesa, vida glamorosa. E nós não temos. Alguns sim, outros não. E eu sempre falo que eu não sou celebridade, eu sou artista, eu sou uma pessoa que vim do teatro, eu vim do balé. Então a minha formação, é uma formação de processo, é uma formação de você buscar realmente você quer de você estudar”, concluiu.

Além de Cheias de Charme, Simone Gutierrez estrelou tramas de sucesso na Vênus Platinada, como Malhação (2009), Zorra Total (2009), Passione (2010), Na Fama e Na Lama (2011), TV Xuxa (2011), Joia Rara (2013), Alto Astral (2014), Xilindró (2016), O Outro Escritor (2016), Humoristinhas (2017), Treme Treme (2017) e Órfãos da Terra (2019).

Quem é Simone Gutierrez A atriz Simone Gutierrez virou assunto após revelar que precisou trabalhar como empregada doméstica por falta de oportunidades profissionais como atriz. Morando nos Estados Unidos (EUA) para tentar uma vida melhor, ela disse que buscou trabalhos como faxineira, professora e em hotéis após a pandemia.

Agora, a atriz, que está no ar como a Ariela em Cheias de Charme, busca oportunidades de emprego em Orlando, nos EUA. “Se você conhece alguém que conhece alguém, que precise de alguém, e puder me indicar, agradeço muito”, pediu ela no Instagram.

Na última semana, ela compartilhou um post que pedia a presença de “veteranos nas novelas e séries brasileiras”, como ela. Embora não tenha feito protagonistas em novelas, ela fez faz do elenco de tramas como Malhação (2009), Passione (2010), Órfãos da Terra (2019) e Alto Astral (2014 – 2015).

Além disso, ela também participou de programas humorísticos como Xilindró (2016), Treme Treme (2015), o reality Na Fama e na Lama (2010) e Zorra Total (2009).

No teatro, conta com diversos trabalhos, que incluem clássicos infantis como O Rei Leão e Aladdin, mas também montagens famosas como Hairspray e Priscilla, Rainha do Deserto. Com Antes Tarde do Que Nunca, conquistou o Prêmio Arte Qualidade Brasil como Melhor Atriz de Musical e o Troféu Poltronas da Fama Cetip de Homenagem, em 2015.