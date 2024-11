Família de Marília Mendonça aciona justiça contra rede de fast-food por decoração de Halloween ofensiva

A família da cantora Marília Mendonça decidiu entrar com uma notificação judicial contra uma franquia da rede de fast-food Subway localizada em Manaus, no Amazonas. A ação foi motivada pela exibição de uma decoração de Halloween que fazia alusão à artista, que perdeu a vida em um trágico acidente aéreo em novembro de 2021. Os advogados da família alegam que essa referência prejudica a imagem e o nome da cantora. As imagens que circularam nas redes sociais mostravam o nome de Marília em uma decoração que se assemelhava a uma lápide, o que gerou indignação entre os admiradores da artista.

Muitos fãs consideraram a iniciativa uma ofensa e uma falta de respeito, levando a família a buscar medidas legais. O advogado Robson Cunha, que representa os interesses da família, confirmou que já estão sendo tomadas as providências necessárias. Em resposta à polêmica, a rede Subway se pronunciou, esclarecendo que a decoração em questão foi uma ação isolada e que não recebeu autorização da matriz. A empresa expressou seu pesar pelo desconforto gerado e garantiu que está implementando ações para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. A rede de fast-food reafirmou seu compromisso com o respeito e a sensibilidade em relação a temas delicados.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA