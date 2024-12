Família de Michael Schumacher pede sigilo em processo de chantagem

A família de Michael Schumacher entrou com um pedido na Justiça para que partes do processo relacionado a uma tentativa de chantagem sejam mantidas em sigilo. O objetivo é proteger informações sensíveis sobre a saúde do ex-piloto, que se recupera de um grave acidente de esqui ocorrido em 2013. O caso envolve um ex-segurança e dois cúmplices que tentaram extorquir 15 milhões de euros, ameaçando divulgar dados médicos de Schumacher na dark web. O ex-guarda-costas, identificado como Markus Fritsche, foi demitido e acessou e roubou mais de 1.500 documentos confidenciais.

Os três indivíduos envolvidos na tentativa de extorsão foram detidos em julho, após realizarem ameaças à família de Schumacher. Se forem considerados culpados, eles podem enfrentar penas de até quatro anos de prisão. A Justiça está agora analisando o pedido da família para que as informações relacionadas ao caso sejam mantidas em segredo, uma decisão que deve ser anunciada em breve.

