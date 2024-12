Família lamenta morte de turista no RJ: “Estava feliz com a viagem”

São Paulo – A família de Diely Maia, de 34 anos, aguardou na tarde desta segunda-feira (30/12) a chegada do corpo da turista à Bahia. Moradora de Jundiaí, no interior de São Paulo, a gerente contábil morreu após ser baleada na cabeça quando o carro de aplicativo em que estava entrou, por engano, em uma favela na zona oeste do Rio de Janeiro.

O caso ocorreu na Comunidade do Fontela, nesse sábado (28/12). Em entrevista ao Metrópoles, uma parente contou que Diely amava viajar. Tinha chegado no mesmo dia do ocorrido à capital fluminense e estava empolgada.

Diely Maia morreu baleada após o carro em que ela estava entrar, por engano, na Comunidade do Fontela, no Rio de Janeiro. Diely Maia com a prima Haila Rodrigues, que conversou com o Metrópoles. A vítima era baiana, mas morava em São Paulo há oito anos. Ela morava em Jundiaí. Diely também viajou com amigas para celebrar Ano-Novo no Rio na virada de 2023 para 2024.

“Ela estava muito feliz com a viagem ao Rio”, lamenta Haila Rodrigues, prima e amiga de Diely Maia. Antes do passeio turístico com amigas, a gerente contábil e fiscal passou o Natal com os pais, em São Paulo.

Os familiares definem a vítima como uma pessoa cheia de sonhos e planos. “Diely era uma mulher alegre, alto astral, com uma energia que contagiava todos ao redor”, conta Haila. “Ela estava vivendo o melhor momento com a família, uma relação muito boa com todos.”

Na noite desta segunda-feira (30/12), o corpo de Diely está sendo velado pela família e amigos, em casa na Bahia. O enterro será realizado no Cemitério Municipal, na cidade de Candiba, onde os pais da vítima moram.

Morte da turista

Diely Maia e uma amiga tinham pedido uma corrida por aplicativo entre o condomínio onde estavam hospedadas em Vargem Pequena até a Gávea. No entanto, o motorista, Anderson, que seguia o GPS, entrou na Comunidade do Fontela, no Recreio dos Bandeirantes.

Na estrada Benvindo de Novaes, homens teriam mandado o veículo parar, mas o condutor não ouviu, e eles, então, começaram a atirar. Diely foi atingida na cabeça e morreu no local. A amiga, que também mora em São Paulo, não ficou ferida.

O motorista, que também foi baleado — nas costas —, recebeu alta nesse domingo (29/12) e prestou depoimento. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Ano-Novo no Rio de Janeiro

A vítima já tinha passado o Réveillon na capital fluminense na virada de 2023 para 2024. Diely publicou fotos da viagem anterior nas redes sociais.

Na ocasião, ela passou o Ano-Novo com um grupo de amigas na cidade. Nas imagens, Diely aparece sorrindo na praia, em um hotel e no Jardim Botânico do Rio, um dos pontos turísticos da capital.