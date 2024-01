Família procura por homem desaparecido em Itamaraju

A família de ABIAS SOUZA LEAL (53 anos) procurou as autoridades policiais e imprensa para informar sobre o desaparecimento do homem. Morador do centro baixo em Itamaraju, foi visto pela última numa rua do bairro Cristo Redentor, mas havia saído para realizar atividades cotidianas e não retornou.

O irmão procurou a delegacia no período noturno deste sábado (27) de janeiro e registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com os familiares ABIAS SOUZA LEAL, não tem costume de sair sem detalhar sobre seu retorno.

Os familiares preocupados e temendo por sua vida, solicita à comunidade que se tiver qualquer tipo de informação entre em contato nos telefones da polícia militar (190), polícia civil (197).