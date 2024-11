Família real norueguesa: Filho de princesa herdeira é preso por estupro

Não é primeira vez que Hoiby tem problemas com a lei, no dia 4 de agosto deste ano ele foi detido após agredir uma mulher com quem ele estava tendo um relacionamento.

Nascido de um relacionamento anterior ao casamento de Mette-Marit com o príncipe herdeiro Haakon, em 2001, Hoiby, de 27 anos, é suspeito de violar o código penal “que diz respeito à relação sexual com alguém que está inconsciente ou por outras razões incapaz de resistir ao ato”, diz a polícia.

O filho da princesa justificou o ato alegando que sofria de “problemas mentais” e lutava “por muito tempo contra o abuso de drogas”.

Hoiby foi preso na última segunda-feira (18), enquanto estava em um carro com a suposta vítima do caso de agosto, de acordo com as autoridades policiais.

Ele não tem papel público oficial, diferentemente dos seus meio-irmãos: a princesa Ingrid Alexandra, de 20 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 18. Todos foram criados juntos por Mette-Marit e Haakon.