Família resgata vira-lata abandonado após tomar banho em pet shop

Passar períodos prolongados em abrigos costuma deixar os animais de estimação desanimados e com expressões tristes. No caso do vira-lata Dengo, essa experiência não foi a única parte triste de sua história.

O cachorro foi abandonado em uma passarela depois de tomar banho em um pet shop, sendo deixado, inclusive, com uma gravatinha. O vira-lata ficou nas ruas até que protetores da região foram comunicados sobre o caso, indo até o local para resgatá-lo.

Após a situação, Dengo foi levado a um abrigo em São Paulo e, após 7 meses de longa espera, foi perdendo a esperança e o ânimo canino — até que felizmente foi adotado.

A sorte do vira-lata mudou quando um casal se deparou com uma publicação em uma página que incentiva a adoção e decidiu levar o pet para casa, batizando-o com um novo nome.

Agora chamado de Bento, o cachorro pôde recuperar seu espírito radiante, e ainda ganhou uma irmã mais velha: a border collie Catarina.

Lua Almeida e Gregory Ferreira, novos tutores, ficaram encantados com o Bento. “Foi amor a primeira vista”, contaram, nas redes sociais. Com uma nova casa, o pet deixou de lado a expressão tristonha da vida no abrigo.