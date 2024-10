Família tem carro levado em assalto enquanto viajava de Candeias para Cruz das Almas

Uma família foi vítima de um assalto em São Sebastião do Passé na noite desta sexta-feira (18), enquanto se deslocava de Candeias para Cruz das Almas. O incidente ocorreu quando o veículo, um Corsa Sedan prata de placa JSD-7257, foi interceptado por homens armados que se encontravam em dois carros.

Segundo o Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, em meio ao assalto, os criminosos levaram o automóvel com todos os pertences da família, incluindo celulares. Entre os passageiros estava o pai, mãe e filhos, incluindo um recém-nascido. Felizmente, nenhum deles chegou a ser gravemente ferido.

A família solicita a divulgação da placa do carro na esperança de recuperá-lo. Informações sobre o veículo podem ser repassadas à delegacia mais próxima ou pelo número 190 da Polícia Militar.