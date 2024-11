Familiares de jovem de Jaguaquara com leucemia apelam por doador de medula

Familiares e amigos de Letícia da Hora Cardoso e Marques, de 19 anos, se mobilizaram nas redes sociais para encontrar um doador de medula óssea compatível com a paciente. Moradora do distrito Stela Dubois – Entroncamento de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, a jovem foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda (LMA).

Ao Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a mãe dela, Tamille da Hora Cardoso, relata que a filha segue internada no Hospital Roberto Santos, em Salvador. Letícia já iniciou o tratamento com quimioterapia após confirmação do diagnóstico em setembro.

Em Jaguaquara, a jovem é conhecida pelo trabalho de apoio a uma associação de proteção aos animais de rua do qual teve que interromper as atividades.

“Ela começou a trabalhar com os animais, o pessoal gostava muito dela, e aí ela começou a se sentir mal, com muita dor de cabeça, nós a levamos na UPA, o médico medicava e mandava para casa, fomos ao hospital, fomos muito bem tratados pelas doutoras Bruna e Amanda, conseguimos o diagnóstico ainda em Jaguaquara e agora estamos em Salvador, nessa luta que vai dar certo’’, revela a mãe de Letícia.

A doação de medula óssea prevê o cadastro em qualquer unidade da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia. O telefone de contato da família é o (73) 99975-0644.