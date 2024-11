Familiares de trabalhador que morreu em elevador no Horto Florestal cobram justiça

Membros da família de Manoel Francisco da Silva, de 54 anos, morto após queda de um elevador em um prédio de luxo em Salvador, cobram justiça. Também foi a óbito Ariston de Jesus Santos, de 61 anos. Os dois trabalhavam para uma empresa de mudança e estavam no condomínio Splendor Reserva, situado na Rua Waldemar Falcão, no bairro do Horto Florestal, quando ocorreu o acidente no final da manhã desta quinta-feira (14).

Segundo o G1, o filho de Manoel Francisco, Emerson Oliveira, disse que havia relatos que o elevador já tinha apresentado “problemas” em outras ocasiões. Marlon Souza, sobrinho de Manoel, também clama por justiça. Outros três funcionários da empresa de mudança estavam no local, mas não chegaram a entrar no elevador no momento do acidente.

Em nota, a Atlas Schindler, empresa responsável pela manutenção do elevador, disse que lamenta o ocorrido e se solidariza com as vítimas e familiares.