Familiares de vítimas de acidente aéreo alertam sobre perfis fraudulentos nas redes sociais

Familiares das vítimas do trágico acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo, estão emitindo um alerta sobre a presença de perfis fraudulentos nas redes sociais. Após a queda do avião da Voepass, surgiram contas no Instagram que utilizam o nome de Laiana Vasatta, uma das pessoas que perdeu a vida na tragédia. Essas contas estão solicitando doações para a família e promovendo o cassino online Jogo do Tigrinho. Além de Laiana, o comandante da aeronave, Danilo Santos Romano, também teve sua imagem utilizada de forma indevida em perfis falsos. Thalita Machado, companheira de Danilo, fez um apelo para que os usuários da internet denunciem essas contas fraudulentas. O namorado de Isabela Pozzuoli, outra vítima do acidente, também se manifestou, alertando sobre perfis que pedem doações em nome dela.

A Polícia Civil de São Paulo, por sua vez, declarou que até o momento não encontrou registros de ocorrências relacionadas a esses golpes. No entanto, a corporação se colocou à disposição para investigar qualquer denúncia que possa surgir. Os cidadãos podem registrar boletins de ocorrência tanto em delegacias físicas quanto por meio da Delegacia Eletrônica. Esse tipo de situação ressalta a importância de verificar a autenticidade de campanhas de arrecadação online, especialmente em momentos de tragédia. Os familiares das vítimas pedem cautela e conscientização para evitar que pessoas mal-intencionadas se aproveitem da dor alheia.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA