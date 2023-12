Familiares e amigos lamentam a morte da jovem itamarajuense Rizielle Reis

Amigos e familiares foram surpreendidos com uma notícia muito triste na manhã desta sexta-feira (22) de dezembro, sobre o falecimento de Rizielle Reis, uma jovem recém formada no curso de Direito da FACISA.

De acordo com as primeiras informações a jovem chegou a dar entrada na unidade hospitalar do município e sofreu uma parada cardiovascular vindo a óbito. Familiares e amigos lamentam a morte, expressando homenagens nas redes sociais.

Neste momento de dor, a equipe do Site Itamaraju Notícias se solidariza com à família e amigos.