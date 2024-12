Familiares e amigos lamentam morte de turista no Rio: “Devastada”

São Paulo – Familiares e amigos da gerente contábil Diely da Silva Maia, de 34 anos, que morreu baleada na cabeça após o carro de aplicativo em que ela estava entrar, por engano, em uma favela no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (28/12), lamentaram o caso nas redes sociais.

“Mais uma família devastada pela criminalidade do Rio de Janeiro. Agora, essa família é a nossa”, afirmou Tamires Pontes Coletti, prima de Diely, em uma publicação no Instagram. “Para nossa família o ano acabou ontem, minutos antes da meia noite”.

Amiga da vítima, Maria Alves disse que Diely era inspiradora, determinada e andava “sempre com um sorriso no rosto”. “Eu queria ter tido tempo de te convidar para ser a madrinha do meu casamento, estava ansiosa por isso. Infelizmente, o mundo é cruel e a violência tirou você da gente”, publicou a amiga.

Diely publicou fotos em praia do Rio de Janeiro no mesmo dia em que foi baleada Reprodução / Redes sociais Gerente contábil, Diely morava em Jundiaí, no interior de SP Reprodução / Redes sociais Diely da Silva Maia tinha 34 anos Reprodução / Redes sociais Diely da Silva Maia Reprodução / Redes sociais

“Irmãzinha, meu coração está em pedaços sem você. Te amo além dessa vida”, escreveu outra amiga, Haila Rodrigues.

Moradora de Jundiaí, no interior de São Paulo, Diely se apresentava nas redes sociais como gerente contábil e fiscal. No mesmo dia em que foi baleada, a turista tinha publicado uma foto no Instagram em uma praia do Rio de Janeiro.

Diely morreu dentro do carro em que estava, na estrada Benvindo de Novaes, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, antes da chegada do resgate. O motorista do veículo, que também foi baleado, recebeu alta neste domingo (29/12) e prestou depoimento. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

No fim de 2023, Diely também foi ao Rio de Janeiro para passar o Réveillon com amigas.