Familiares e amigos lotam cemitério Quinta dos Lázaros em despedida de jovem morto no Uruguai

Familiares e amigos do adolescente morto no bairro do Uruguai nesta segunda-feira (14), João Vitor Santos da Silva, se reuniram no cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, na tarde desta terça-feira (15), para o enterro do adolescente de 17 anos.

Imagens divulgadas pelo Alô Juca no local mostram a mãe da vítima sendo consolada pelos presentes no enterro. O adolescente foi morto na porta de casa após ter sido assaltado por dois homens em uma moto. Os criminosos pediram o celular do jovem e, em seguida, atiraram na vítima.