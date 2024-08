Familiares procuram por homem desaparecido em comunidade indígena

A família de GENIVALDO FERREIRA PAPA (29 anos) procurou as autoridades policiais e imprensa para informar sobre o desaparecimento do homem, que é morador da comunidade Aldeia Pataxó em Prado.

De acordo com a genitora de GENIVALDO FERREIRA PAPA, ele teria se envolvido numa desavença com a companheira, onde chegou a ser registrado os fatos numa unidade policial, mas depois desse fato perdeu contato com os familiares.

Os familiares preocupados e temendo pela vida de GENIVALDO FERREIRA PAPA, solicita à comunidade que se tiver qualquer tipo de informação entre em contato nos telefones da polícia militar (190), polícia civil (197).