Famílias aguardam processamento do material genético para identificação de vítimas do acidente que matou 41 pessoas na BR-116

As famílias das vítimas do grave acidente ocorrido na madrugada de sábado (21) na BR-116, próximo a Teófilo Otoni, em Minas Gerais, resultou na morte de 41 pessoas, aguardam o processamento do material genético coletado em quatro cidades na Bahia para a identificação das vítimas.

O acidente envolveu um ônibus, uma carreta e um carro de passeio, e aconteceu por volta das 3h30 da manhã, no KM 285 da rodovia. O ônibus havia saído de São Paulo com destino a Vitória da Conquista.

De acordo a TV Bahia, a coleta aconteceu nas cidades de Vitória da Conquista, Jequié, Itaberaba e Santo Antônio de Jesus. O processamento acontece em Salvador, no Instituto Médico Legal. Com a conclusão do procedimento, as informações são disponibilizadas para a equipe de polícia de Minas Gerais.

Quatro baianos estavam no ônibus e já foram identificados, entre eles Selma Soares de Jesus, Bianca de Jesus Ferreira, de 27 anos, Josinaldo Pereira, de 30 anos e a filha do casal, Valentina de Jesus Pereira, de 1 ano e 2 meses. Segundo a emissora, as vítimas iam passar as festas de final de ano na cidade de Ipiaú.