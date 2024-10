Famoso pelos corinhos de fogo, Pastor Samuel Eleotério anuncia gravação de audiovisual em Salvador

O cantor evangélico pastor Samuel Eleotério, sensação nas redes sociais pelo seu corinho de fogo, anunciou nesta terça-feira (22), a gravação de seu primeiro audiovisual. Ao Bahia Notícias, o artista revelou que o projeto será realizado em Salvador.

O pastor, nascido e criado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, está na carreira desde os 11 anos, na igreja Assembleia de Deus Pentecostal (ADEP). Samuel viralizou no último mês após um de seus vídeos ganhar um react do humorista baiano João Pimenta.