A magia do showbiz é real – às vezes, até demais! Pode ser tão real, literalmente falando, que muitas celebridades teriam apelado para o sobrenatural por diversos motivos. Inclusive, há várias histórias sinistras envolvendo esses famosos e que foram divulgadas na mídia! Alguns deles até assumiram ter um pé no mundo do ocultismo!

Pronto para se deixar encantar pelos feitiços dessas estrelas? Então, clique na galeria!

Leia Também: Humorista Conan O’Brien perde mãe e pai no espaço de três dias