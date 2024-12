Famosos que estão na prisão (alguns em prisão perpétua)

Muitas celebridades foram mandadas para a prisão ao longo dos anos. Especialmente por causa de delitos menores envolvendo acusações de DUI (dirigir sob influência de substâncias ilícitas) ou crimes financeiros, que resultaram em sentenças curtas. No entanto, alguns famosos foram autores de atividades criminosas que atingiram um patamar horrivelmente diferente, resultando em vários anos de detenção. Na verdade, algumas estrelas cometeram crimes tão graves que provavelmente morrerão atrás das grades!

De fato, essas celebridades são agora mais lembradas pelas más decisões que tomaram em suas vidas do que pelas suas carreiras. Clique na galeria para descobrir as figuras famosas que estão atualmente na prisão!

Leia Também: William Bonner quebra o braço e fica de fora do Jornal Nacional no fim do ano