Famosos que foram banidos de países: O que fizeram e onde!

Ao longo dos anos, muitas estrelas tiveram problemas com governos de vários países e acabaram sendo banidas. Por quais razões essas celebridades se tornaram ‘personas non gratas’ em certos lugares? As mais variadas possíveis!

Esses famosos foram proibidos de entrar em algumas nações por supostamente serem ‘destruidores’ da moral e dos bons costumes, ‘mau comportamento’, acusações políticas e até pela recusa de tomar café da manhã com a primeira-dama. Curioso?

Na galeria, saiba onde essas personalidades tiveram suas entradas barradas e os motivos!

Leia Também: Patrícia Poeta posa de biquíni ao fazer 48 anos e recebe elogios